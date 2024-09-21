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    «Вест Хэм» — «Челси»: стартовые составы команд на матч АПЛ

    «Вест Хэм» — «Челси»: составы, коэффициенты, прогноз

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    Стали известны стартовые составы «Вест Хэма» и «Челси» на матч 5-го тура английской Премьер-лиги.

    Коул Палмер — нападающий «Челси»
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    Коул Палмер — нападающий «Челси»

    «Вест Хэм»: Ареоля, Эмерсон, Килмен, Мавропанос, Уан-Биссака, Альварес, Родригес, Пакета, Кудус, Саммервилл, Боуэн.

    «Челси»: Санчес, Кукурелья, Колуилл, Фофана, Адарабиойо, Фернандес, Кайседо, Палмер, Санчо, Мадуэке, Джексон.

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    • Матч между этими командами состоится сегодня, 21-го сентября в 14:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 4-х туров «Вест Хэм» занимает 14-е место в таблице АПЛ с 4 очками в активе. «Челси» — на 8-й позиции (7 баллов).

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