«Вест Хэм»
Турнирное положение: «Вест Хэм» находится в нижней части таблицы. Клуб занимает 14-е место, набрав 4 очка в четырех встречах.
Последние матчи: В прошлом месяце «Вест Хэм» потерпел два поражения. Команда уступила «Астон Вилле» и «Манчестер Сити». Была одержана только одна победа — над «Кристал Пэлас».
В сентябре «Вест Хэм» провел одну встречу. Была зафиксирована ничья с «Фулхэмом».
Состояние команды: «Вест Хэм» нельзя недооценивать. Несмотря на сложный старт, клуб в дальнейшем может прибавить.
В августе «молотобойцы» порадовали фанатов в матче Кубка лиги. Была одержана домашняя победа над «Борнмутом».
Букмекеры не верят в успех хозяев. Но за ничью «Вест Хэму» зацепиться по силам.
«Челси»
Турнирное положение: «Челси» после четырех туров располагается в топ-10. Синие идут на 8-й строчке.
У лондонского гранда 2 победы, одна ничья, одно поражение — и семь набранных очков в активе.
Последние матчи: После неудачного старта в АПЛ «Челси» смог прибавить. В текущем месяце лондонцы провели два матча.
1 сентября синие дома разошлись миром с «Кристал Пэлас» (1:1). Спустя две недели «Челси» в гостях взял верх над «Борнмутом» со счетом 1:0.
Состояние команды: Похоже, «Челси» снова почувствовал уверенность в собственных силах. В сентябре команда набрала 4 очка в двух матчах.
В АПЛ клубы последний раз играли друг с другом 5 мая. Тогда «Челси» забил в ворота «Вест Хэма» пять безответных голов.
Сейчас такой сценарий маловероятен. В целом, победа гостей под большим вопросом. У футболистов «Вест Хэма» точно будет боевой настрой.
Статистика для ставок
- «Вест Хэм» идет на 14-м месте в таблице
- «Челси» в сентябре набрал 4 очка в двух матчах
- 5 мая 2024 года «Челси» в АПЛ забил в ворота «Вест Хэма» пять безответных голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Вест Хэм» в этом матче можно поставить за 3.40, ничью букмекеры предлагают за 3.90, а победу «Челси» за 2.09.
Прогноз: стоит ждать интересный футбол. Обе команды наверняка проявят себя в атаке.
- 1.98Алавес — Севилья: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
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Ставка: ТБ 3 за 1.97.
Прогноз: почти нет сомнений в том, что игра будет проходить в основном на половине поля «Вест Хэма». У лондонцев есть шанс завоевать три очка.
Ставка: победа «Челси» за 2.09.