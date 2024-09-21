2-й таймМонако — БарселонаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ламин Ямаль и Рафинья«Монако» — «Барселона». Онлайн Ламин Ямаль и Дани ОльмоВремя юных. Ставка «Барселоны» на молодежь окупается, но надолго ли? Артем ДзюбаСнова в строю. Джикия и Дзюба пополнили ряды новичков РПЛ
  • 22:37
    • «Спартак» уверенно победил «Крылья Советов» в Кубке России
  • 21:58
    • СКА одержал волевую победу над «Сочи»
    Все новости спорта

    У лондонцев будут проблемы?

    «Вест Хэм» — «Челси». Ставка и прогноз на чемпионат Англии 21 сентября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Вест Хэм Прогнозы на Челси Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Челси»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Энцо Мареска
    «Вест Хэм» сыграет против «Челси» в пятом туре английской Премьер-лиги. Матч пройдет 21 сентября, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вест Хэм» — «Челси», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Вест Хэм»

    Турнирное положение: «Вест Хэм» находится в нижней части таблицы. Клуб занимает 14-е место, набрав 4 очка в четырех встречах.

    Последние матчи: В прошлом месяце «Вест Хэм» потерпел два поражения. Команда уступила «Астон Вилле» и «Манчестер Сити». Была одержана только одна победа — над «Кристал Пэлас».

    В сентябре «Вест Хэм» провел одну встречу. Была зафиксирована ничья с «Фулхэмом».

    Состояние команды: «Вест Хэм» нельзя недооценивать. Несмотря на сложный старт, клуб в дальнейшем может прибавить.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    В августе «молотобойцы» порадовали фанатов в матче Кубка лиги. Была одержана домашняя победа над «Борнмутом».

    Букмекеры не верят в успех хозяев. Но за ничью «Вест Хэму» зацепиться по силам.

    «Челси»

    Турнирное положение: «Челси» после четырех туров располагается в топ-10. Синие идут на 8-й строчке.

    У лондонского гранда 2 победы, одна ничья, одно поражение — и семь набранных очков в активе.

    Календарь и таблица АПЛ

    Последние матчи: После неудачного старта в АПЛ «Челси» смог прибавить. В текущем месяце лондонцы провели два матча.

  • Обреченные. Каземиро, «Эвертон», «Энджболл» и еще 7 вещей, которым недолго осталось в АПЛ
  • Топ-10 игроков, тренеров, клубов и даже абстрактных идей АПЛ, чьи дни в Премьер-лиге сочтены
  • Вчера

    • 1 сентября синие дома разошлись миром с «Кристал Пэлас» (1:1). Спустя две недели «Челси» в гостях взял верх над «Борнмутом» со счетом 1:0.

    Состояние команды: Похоже, «Челси» снова почувствовал уверенность в собственных силах. В сентябре команда набрала 4 очка в двух матчах.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В АПЛ клубы последний раз играли друг с другом 5 мая. Тогда «Челси» забил в ворота «Вест Хэма» пять безответных голов.

    Сейчас такой сценарий маловероятен. В целом, победа гостей под большим вопросом. У футболистов «Вест Хэма» точно будет боевой настрой.

    Статистика для ставок

    • «Вест Хэм» идет на 14-м месте в таблице

    • «Челси» в сентябре набрал 4 очка в двух матчах

    • 5 мая 2024 года «Челси» в АПЛ забил в ворота «Вест Хэма» пять безответных голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Вест Хэм» в этом матче можно поставить за 3.40, ничью букмекеры предлагают за 3.90, а победу «Челси» за 2.09.

    Прогноз: стоит ждать интересный футбол. Обе команды наверняка проявят себя в атаке.

    Ставка: ТБ 3 за 1.97.

    Прогноз: почти нет сомнений в том, что игра будет проходить в основном на половине поля «Вест Хэма». У лондонцев есть шанс завоевать три очка.

    Ставка: победа «Челси» за 2.09.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.21
  • Прогноз на матч Фламенго — Пеньяроль
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Шнайдер — Костюк
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Зиданшек — Подороска
  • Теннис
  • Завтра в 08:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Качмазов — Даниэль
  • Теннис
  • Завтра в 08:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Кудерметова — Аддад Майа
  • Теннис
  • Завтра в 08:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Кукушкин — Шевченко
  • Теннис
  • Завтра в 08:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Томова — Кудерметова
  • Теннис
  • Завтра в 09:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Касаткина — Радукану
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Машарова — Зигемунд
  • Теннис
  • Завтра в 12:30
    •  3.63
  • Прогноз на матч Адмирал — Динамо М
  • Хоккей
  • Завтра в 12:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Рууд — Серундоло
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Юнчаокете — Хачанов
  • Теннис
  • Завтра в 14:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Циципас — Коккинакис
  • Теннис
  • Завтра в 15:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Уфа — Чайка
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Вест Хэм» — «Челси»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 21.09.2024. Прогнозы на футбол. У лондонцев будут проблемы?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры