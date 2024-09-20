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    «Верона» в меньшинстве уступила «Торино»

    «Верона» — «Торино»: счет матча 2:3, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Верона Торино
    В матче пятого тура итальянской Серии А «Торино» на выезде одолел «Верону» со счетом 3:2.

    «Торино»
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    «Торино»

    В составе победителей забивали Антонио Санабриа, Дуван Сапата и Че Адамс. За хозяев голы на счету Гриогриса Кастаноса и Даниэля Москеры.

    Отметим, что «Верона» играла в меньшинстве с 21-й минуты из-за удаления Павла Давидовича.

    Футбол. Италия. Серия А
    Верона — Торино 1:3
    Голы: 0:1 Антонио Санабрия (10'), 1:1 Григорис Кастанос (12'), 1:2 Дуван Сапата (33'), 1:3 Че Адамс (79') Верона: Лоренцо Монтипо, Павел Давидович, Диего Коппола, Джанджакомо Маньяни, Реда Белахьяне, Дарко Лазович (Флавьюс Данильюк, 46'), Григорис Кастанос (Dailon Rocha Livramento, 68'), Амин Сарр (Martin Frese, 27'), Каспер Тенгстедт (Daniel Mosquera, 68'), Jackson Tchatchoua (Матис Ламбурд, 87'), Dani Silva Торино: Ваня Милинкович-Савич, Борна Соса, Адам Масина, Гильермо Марипан, Себастьян Валюкевич (Ali Dembele, 82'), Иван Илич (Гвидас Гинейтис, 67'), Адриен Тамез (Кароль Линетти, 67'), Самуэле Риччи, Валентин Лацаро, Антонио Санабрия (Че Адамс, 67'), Дуван Сапата Предупреждения: Диего Коппола (18'), Григорис Кастанос (58') Удаление: Павел Давидович (21')

    Календарь и таблица Серии А

    У «Торино» стало 11 очков и первое место в турнирной таблице. У «Вероны» осталось 6 баллов и девятая строчка.

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