Гвардиола: Фоден — один из лучших в мире

Главный тренердал комментарий по поводу того, что полузащитник командызалечил повреждение и вернулся в строй.

«Он отыграл 45 минут в середине недели, и он был лучшим игроком в прошлом сезоне, и теперь он борется за то, чтобы вернуться… Его интенсивность и его движение в зонах, он один из лучших в мире. Вы можете себе представить, как я рад его возвращению», — цитирует Гвардиолу пресс-служба клуба.

В текущем сезоне 24-летний Фоден принял участие в одном матче АПЛ, но не смог отметиться результативными действиями.

Календарь и таблица АПЛ

Напомним, что «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ.