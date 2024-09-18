Перишич: Мне не терпится начать игру, отдать все силы ради трофеев

Хорватский полузащитникпрокомментировал подписание контракта с

«С тех пор, как я стал свободным агентом, я ждал такого варианта: клуб и среда, в которой я чувствую себя хорошо и с которой могу выигрывать трофеи. Спрашивал совета у Дензела Дюмфриса и его ответ только убедил меня в том, что это правильный шаг. Мне не терпится начать игру, отдать все силы ради трофеев», — цитирует игрока пресс-служба.

Контракт 35-летнего Перишича рассчитан до июня 2025 года.

Перишич провел за сборную Хорватии 136 матчей и забил 33 гола. Transfermarkt оценивает его стоимость в два миллиона евро.