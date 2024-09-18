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    Перишич: Мне не терпится начать игру, отдать все силы ради трофеев

    Футбол Эредивизия ПСВ
    Хорватский полузащитник Иван Перишич прокомментировал подписание контракта с ПСВ.

    Иван Перишич
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    Иван Перишич

    «С тех пор, как я стал свободным агентом, я ждал такого варианта: клуб и среда, в которой я чувствую себя хорошо и с которой могу выигрывать трофеи. Спрашивал совета у Дензела Дюмфриса и его ответ только убедил меня в том, что это правильный шаг. Мне не терпится начать игру, отдать все силы ради трофеев», — цитирует игрока пресс-служба.

    Контракт 35-летнего Перишича рассчитан до июня 2025 года.

    Перишич провел за сборную Хорватии 136 матчей и забил 33 гола. Transfermarkt оценивает его стоимость в два миллиона евро.

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