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    Николич: У «Краснодара» было владение мячом, но не было острых моментов

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    Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал победу в матче с «Краснодаром» (2:0).

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «Тяжелая игра, что я и говорил перед матчем. "Краснодар" здорово отработал в трансферное окно, наверное, у них с "Зенитом" лучшая ротация в стране на данный момент. Поменяли много игроков, но практически без разницы в качестве. Сегодня мы их обыграли со счетом 2:0. У них было владение мячом, но не было острых моментов. А у нас была куча моментов, особенно во втором тайме.

    Хочу сказать спасибо парням за настрой, борьбу, эмоции. Меня это очень устраивает на данный момент. Каждого устраивает, когда команда играет сердцем. Также спасибо болельщикам. Три очка, и мы двигаемся дальше. Матч в Казани уже через два дня на третий. Нужно восстанавливаться и снова показать хорошую игру, повторить хороший результат.

    Что касается Койта, он будет добавлять. Он не первый игрок в России, которому нужна адаптация. Нам необходимо его поддерживать, работать и верить. Именно это мы и делаем. Гуарирапа старается, дает борьбу. Да, есть ошибки, но это молодой парень, и нужно работать. Ему тоже нужно время», — цитирует Николича «Матч ТВ».

    После этого матча ЦСКА занимает 2-е место в группе С Кубка России с 8-ю очками в активе. «Краснодар» располагается на 1-й позиции (9 баллов).

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