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    Гонду о переходе в «Зенит»: Решился на переезд без раздумий

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    Аргентинский нападающий «Зенита» Лусиано Гонду рассказал о том, как отреагировал на переход в команду из Санкт-Петербурга.

    Лусиано Гонду — нападающий «Зенита»
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    Лусиано Гонду — нападающий «Зенита»

    «По правде говоря, я очень удивился: город поразил своей красотой и историческим обликом. Покорил с первого взгляда! Мы с моей девушкой очень довольны, продолжаем осваиваться тут и понемногу изучаем прогулочные маршруты.

    Легко ли решился на переезд? Без раздумий. Как только услышал, что идут разговоры о моём возможном переходе в "Зенит", очень обрадовался, потому что знал о размерах, важности и значении клуба в Европе. Знал, что тут играли многие аргентинские футболисты. Конечно, был счастлив.

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    • Когда приехал, на меня сразу произвело впечатление, как тут всё организовано: всегда есть люди, к которым можно обратиться, если возникли какие-то проблемы, по любым вопросам. Плюс я увидел команду, которая готова много работать, и это самое важное. Честно признаюсь, я от всего получаю здесь массу удовольствия. Клуб замечательный, всё супер!» — приводит слова Гонду пресс-служба клуба.

    Аргентинец успел провести 2 официальных матча за «Зенит» в рамках российской Премьер-лиги, забив 3 гола.

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