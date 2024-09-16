Валерий Филатов: В «Локомотиве» еще возможны новички

Бывший президент московского «Локомотива», а ныне член совета директоров клуба рассказал, что в ближайшее время еще возможны новички в стане железнодорожников.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Валерий Филатов Фото: fclmnews.ru

«Почти полтора года приводили в порядок наше финансовое состояние. Где-то как-то экономили. В принципе все время планировали приобретение хорошего игрока. Собрались с мыслями, с деньгами — вот, теперь результат. Думаю, еще будут какие-то приобретения. Из числа свободных агентов в течение оставшегося времени? Да», — сказал Филатов «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

После 8 туров в таблице РПЛ «Локомотив» идет на третьей строчке с 18 очками. В последнем туре он победил «Оренбург» со счетом 4:2