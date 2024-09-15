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    «Тюмень» уступила дома «Соколу»

    «Тюмень» — «Сокол»: счет матча 0:1, обзор гола

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    Матч 10-го тура Первой лиги по футболу завершился победой саратовского «Сокола» над «Тюменью» со счетом 1:0.

    Артем Максименко
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    Артем Максименко

    Три очка команде Алексея Баги принес точный удара нападающего Артема Максименко на 42-й минуте.

    Календарь и таблица ФНЛ

    Футбол. Россия. Первая лига
    Тюмень — Сокол 0:1
    Гол: 0:1 Александр Максименко (42') Тюмень: Александр Бем, Максим Храмцов, Давид Шавлохов, Михаил Сухорученко, Данил Клёнкин, Артём Кулишев, Данил Карпов, Александр Коротаев, Kritsyuk S., Kenfak O., Kuptsov D. Сокол: Пётр Косаревский, Александр Максименко, Дмитрий Иванов, Антон Синяк, Данил Полубояринов, Шамиль Саадуев, Дмитрий Сасин, Роман Юзепчук, Chobanov R., Molodtsov A., Zabelin P. Предупреждения: Дмитрий Иванов (21'), (90+4'), (90+4')

    «Сокол» с 14 очками на 9-й позиции, «Тюмень» продолжает идти на последнем месте с 5 очками.

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