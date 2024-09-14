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    Тен Хаг: Мы должны побеждать в каждой игре, и сегодня мы это сделали

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итог матча против «Саутгемптона» (3:0).

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Мы должны побеждать в каждой игре, и сегодня мы это сделали.

    Иногда нужно найти способ победить. В первые минуты игры у нас возникли проблемы, но после отбитого пенальти Андре и гола де Лигта игра была за нами.

    Гол Рэшфорда — очень важно. Мы говорили перед матчем, и это очень важно для него. Вообще, это важного для каждого нападающего. Ты хочешь быть в списке бомбардиров. Теперь он забил первый гол, и я уверен, что дальше будет больше.

    У нас были шансы переломить ход игры, у нас были моменты, я не знаю, сколько, но были. У нас было несколько, чтобы повести в счете 3:0 или 4:0», — цитирует тен Хага ВВС.

    Календарь и таблица АПЛ

    После этого матча «красные дьяволы» занимают 8-е место в таблице АПЛ с 6-ю очками в активе. «Саутгемптон» — на 19-й позиции без набранных баллов.

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