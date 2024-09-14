«Милан» — «Венеция»: счет матча 4:0, обзор голов

Тео Эрнандес, Маттео Габбия, Кристиан Пулишич и Тэмми Абрахам смогли поразить ворота соперника в течении первых 29 минут.
Футбол. Италия. Серия А
Милан — Венеция 4:0
Голы: 1:0 Тео Эрнандес (2'), 2:0 Юссуф Фофана (16'), 3:0 Кристиан Пулишич (пенальти) (25'), 4:0 Тэмми Абрахам (пенальти) (29') Милан: Мик Меньян, Страхиня Павлович, Тео Эрнандес, Маттео Габбиа, Юссуф Фофана (Kevin Zeroli, 79'), Тейьяни Рейндерс (Альваро Мората, 64'), Кристиан Пулишич (Самуэль Чуквезе, 79'), Рубен Лофтус-Чик, Рафаэл Леау (Ноа Окафор, 63'), Тэмми Абрахам (Юнус Муса, 74'), Эмерсон Роял Венеция: Йессе Йоронен, Франческо Дзампано (Франко Карбони, 89'), Джей Идзес, Михаэль Свобода, Жоэль Шингтьенн, Гаэтано Ористанио (Джон Йебоа, 64'), Джанлука Бузио (Magnus Kofod Andersen, 79'), Ханс Николусси Кавилья, Альфред Дункан (Issa Doumbia, 64'), Йоэль Похьянпало (Антонио Раймондо, 79'), Antonio Candela Предупреждения: Жоэль Шингтьенн (28'), Маттео Габбиа (38'), Ханс Николусси Кавилья (67'), Ханс Николусси Кавилья (73')
Таким образом, «Милан» добыл первую победу в сезоне, набрал пять очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. «Венеция» (1 балл) — последняя.