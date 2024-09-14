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    Источник: «ПСЖ» не собирается выплачивать Мбаппе долг в 55 млн евро

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    «Пари Сен-Жермен» отказался выплатить нападающему мадридского «Реала» Килиану Мбаппе долго в размере 55 миллионов евро.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    Сообщалось, что юридический комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) принял сторону Мбаппе в споре с «ПСЖ».

    11 сентября комитет LFP призвал стороны в досудебном порядке урегулировать спор.

    По информации Mail Sport, «ПСЖ» не собирается перечислять Мбаппе 55 миллионов евро.

    Отмечается, что конфликт будет урегулирован по итогам судебных разбирательств.

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    • В конце августа стало известно, что «ПСЖ» задолжал Мбаппе 55 миллионов евро по условиям их последнего контракта. В данном случае речь идет о подписном бонусе (36 миллионов евро) и о зарплате за последние три месяца. Кроме того, игрок хочет получить бонус за соблюдение этических норм.

    Напомним, Мбаппе перешел в «Реал» в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «ПСЖ».

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