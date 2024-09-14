Источник: «ПСЖ» не собирается выплачивать Мбаппе долг в 55 млн евро

Сообщалось, что юридический комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) принял сторону Мбаппе в споре с «ПСЖ».
11 сентября комитет LFP призвал стороны в досудебном порядке урегулировать спор.
По информации Mail Sport, «ПСЖ» не собирается перечислять Мбаппе 55 миллионов евро.
Отмечается, что конфликт будет урегулирован по итогам судебных разбирательств.
В конце августа стало известно, что «ПСЖ» задолжал Мбаппе 55 миллионов евро по условиям их последнего контракта. В данном случае речь идет о подписном бонусе (36 миллионов евро) и о зарплате за последние три месяца. Кроме того, игрок хочет получить бонус за соблюдение этических норм.
Напомним, Мбаппе перешел в «Реал» в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «ПСЖ».