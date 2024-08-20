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    Долг перед Мбаппе может стать поводом для исключения «ПСЖ» из Лиги чемпионов

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    Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе намерен взыскать с «Пари Сен-Жермен» 55 миллионов евро.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    По информации Le Monde, Мбаппе уже обратился с этим вопросом в юридический комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

    Мбаппе настаивает на том, что «ПСЖ» задолжал ему 55 миллионов евро по условиям их последнего контракта.

    В данном случае речь идет о подписном бонусе (36 миллионов евро) и о зарплате за последние три месяца. Кроме того, игрок хочет получить бонус за соблюдение этических норм.

    Источник утверждает, что представители игрока направили «ПСЖ» официальное уведомление еще в середине июня.

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    • Также отмечается, что «ПСЖ» могут исключить из Лиги чемпионов, если вина клуба будет доказана. Кроме того, действующему чемпиону Франции грозит запрет на регистрацию новых игроков и лишение лицензии.

    Напомним, Мбаппе перешел в «Реал» в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «ПСЖ».

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