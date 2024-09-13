Алексей Миранчук: Пока у меня нет больших трудностей

Новичоквысказался об адаптации в американском коллективе.

«Люди, которые точно не знают, что это такое — переходить в новую команду, в новую лигу, — думают, что это легко. Но это непросто. В любом спорте, на любой работе тебе нужно время для адаптации.

Я с первого дня чувствую поддержку, я — часть команды, это мой новый дом. Спасибо всем, кто помогает мне. Пока у меня нет больших трудностей. Просто все теперь по-другому, и я должен к этому привыкнуть», — приводит слова Миранчука The Atlanta Journal Constitution.

30 июля Миранчук подписал контракт с «Атлантой» до конца декабря 2027 года, перейдя из «Аталанты».