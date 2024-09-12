В Англии определились с основными кандидатами на пост тренера сборной

Хосеп Гвардиола Фото: globallookpress.com
По информации The Telegraph, руководители английского футбола мечтают договориться с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой, но понимают, что это почти нереально.
Источник утверждает, что в шорт-лист кандидатов входят Эдди Хау из «Ньюкасла», а также экс-тренеры «Челси» Фрэнк Лэмпард и Грэм Поттер.
При этом не исключен вариант, при котором с временным тренером сборной Англии Ли Карсли будет подписан полноценный контракт.
Под руководством Ли Карсли сборная Англии провела два матча в Лиге наций — выиграла у Ирландии (2:0) и Финляндии (2:0).
Напомним, с 2016 по 2024 год пост сборной Англии занимал Гарет Саутгейт.