В Англии определились с основными кандидатами на пост тренера сборной

Футбольная ассоциацияпродолжает поиск нового постоянного тренера для национальной сборной.

По информации The Telegraph, руководители английского футбола мечтают договориться с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой, но понимают, что это почти нереально.

Источник утверждает, что в шорт-лист кандидатов входят Эдди Хау из «Ньюкасла», а также экс-тренеры «Челси» Фрэнк Лэмпард и Грэм Поттер.

При этом не исключен вариант, при котором с временным тренером сборной Англии Ли Карсли будет подписан полноценный контракт.

Под руководством Ли Карсли сборная Англии провела два матча в Лиге наций — выиграла у Ирландии (2:0) и Финляндии (2:0).

Напомним, с 2016 по 2024 год пост сборной Англии занимал Гарет Саутгейт.