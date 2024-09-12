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    В Англии определились с основными кандидатами на пост тренера сборной

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    Футбольная ассоциация Англии продолжает поиск нового постоянного тренера для национальной сборной.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    По информации The Telegraph, руководители английского футбола мечтают договориться с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой, но понимают, что это почти нереально.

    Источник утверждает, что в шорт-лист кандидатов входят Эдди Хау из «Ньюкасла», а также экс-тренеры «Челси» Фрэнк Лэмпард и Грэм Поттер.

    При этом не исключен вариант, при котором с временным тренером сборной Англии Ли Карсли будет подписан полноценный контракт.

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    • Под руководством Ли Карсли сборная Англии провела два матча в Лиге наций — выиграла у Ирландии (2:0) и Финляндии (2:0).

    Напомним, с 2016 по 2024 год пост сборной Англии занимал Гарет Саутгейт.

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