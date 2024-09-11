Роналду: «Манчестер Юнайтед» нуждается в масштабной перестройке

Нападающий «Аль-Насра»высказался о проблемах

Роналду дважды играл за «МЮ» — с 2003 по 2009 и с 2021 по 2022 годы.

«По моему мнению, "Манчестер Юнайтед" нуждается в масштабной перестройке.

Тренер "Манчестер Юнайтед" (Эрик тен Хаг — прим.)… Недопустимо говорить, что ты не будешь бороться за победу в Премьер-лиге или Лиге чемпионов.

Нужно хотя бы сказать: мы попробуем. Ты должен хотя бы попробовать!», — сказал Роналду в интервью бывшему капитану «МЮ» Рио Фердинанду.

«Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в таблице АПЛ после трех туров.