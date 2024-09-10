Саудовская Аравия обыграла Китай в матче азиатской квалификации ЧМ-2026

Завершились два матча 2-го тура группы С в рамках азиатской квалификации ЧМ-2026.

В одной из встреч Саудовская Аравия одолела Китай со счетом 2:1.

На 14-й минуте защитник саудовцев Али Ладжами забил гол в свои ворота.

После этого дублем отметился игрок обороны Саудовской Аравии Хасан Кадеш, который забил свои голы на 39-й и 90-й минутах встречи.

После этого матча Саудовская Аравия занимает 1-е место в своей группе азиатской квалификации ЧМ-2026 с 4 очками в активе. Китай — на 6-й позиции без набранных баллов.

В параллельном матче Индонезия сыграла вничью с Австралией (0:0).

За весь матч хозяева дважды угрожали воротам соперника и совершили 10 штрафных. Австралия совершила 5 ударов в створ ворот и подала 15 угловых.

Индонезия занимает 4-е место в своей группе с 2 очками в копилке. Австралия — на 5-й строчке (1 балл).