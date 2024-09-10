ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Черышев«Здорово, что Миранчук и Уткин решили выйти из зоны комфорта». Дмитрий Черышев — о новичках сборной России и сенсациях в Лиге наций
  • 16:10
    • «Динамо» продлило контракт с Фоминым
  • 15:49
    • ЦСКА может подписать нападающего «Сочи»
  • 15:31
    • Чуни успешно прошел медосмотр перед переходом в «Рубин»
  • 15:14
    • Агент Уткина: В Турции Дани не будет
  • 14:30
    • Николсон останется в «Спартаке», Мелешин перейдет в клуб Первой лиги
    Все новости спорта

    Саудовская Аравия обыграла Китай в матче азиатской квалификации ЧМ-2026

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Саудовской Аравии Сборная Китая Футбол Китая Сборная Австралии
    Завершились два матча 2-го тура группы С в рамках азиатской квалификации ЧМ-2026.

    Саудовская Аравия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Саудовская Аравия

    В одной из встреч Саудовская Аравия одолела Китай со счетом 2:1.

    На 14-й минуте защитник саудовцев Али Ладжами забил гол в свои ворота.

    После этого дублем отметился игрок обороны Саудовской Аравии Хасан Кадеш, который забил свои голы на 39-й и 90-й минутах встречи.

    После этого матча Саудовская Аравия занимает 1-е место в своей группе азиатской квалификации ЧМ-2026 с 4 очками в активе. Китай — на 6-й позиции без набранных баллов.

    В параллельном матче Индонезия сыграла вничью с Австралией (0:0).

    За весь матч хозяева дважды угрожали воротам соперника и совершили 10 штрафных. Австралия совершила 5 ударов в створ ворот и подала 15 угловых.

    Индонезия занимает 4-е место в своей группе с 2 очками в копилке. Австралия — на 5-й строчке (1 балл).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сборная Германии устроит шоу в Амстердаме?
  • Нидерланды — Германия. Прогноз и ставки
  • 2.59
    •
  • Узбеки быстро добьются своего
  • Кыргызстан — Узбекистан. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Разгромит ли Англия Финляндию?
  • Англия — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.41
  • Экспресс дня 10 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.59
  • Прогноз на матч Нидерланды — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Англия — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Албания — Грузия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.81
  • Прогноз на матч Колумбия — Аргентина
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.74
  • Прогноз на матч Спартак Романцева — Спартак Станковича
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Авангард — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Гадеки — Коллинз
  • Теннис
  • Завтра в 19:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Рахимова — Азаренко
  • Теннис
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры