Мангаш: Когда возник вариант со «Спартаком», я сразу согласился отправиться в Россию

Новичоквысказался о своем переходе в московский коллектив.

«Когда возник такой вариант, я сразу сказал агенту, что согласен отправиться в Россию. И дальше все было легко. Главное, что я хотел сюда. Это самый большой клуб в России. У которого больше всего болельщиков. И это само по себе говорит о масштабе клуба. У "Спартака" огромное количество титулов. И я счастлив к нему присоединиться», — отметил Мангаш в комментарии клубной пресс-службе.

В текущем сезоне 26-летний футболист провёл 10 матчей за «Виторию Гимарайнш», в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость Мангаша в четыре миллиона евро.