Южная Корея и Иордания одержали победы в матчах азиатской квалификации ЧМ-2026

Завершились два матча 2-го тура группового этапа азиатской квалификации ЧМ-2026.

В одной из встреч Южная Корея одолела Оман со счетом 3:1.

В составе хозяев единственный гол забил Ахмед Аль-Хамиси на 45+2-й минуте.

У Южной Кореи голы записали на свой счет Хван Хи Чан на 10-й минуте, Сон Хын Мин на 82-й минуте и Мин Кю Чу на 90+11-й минуте.

После этого матча Южная Корея занимает 2-е место в группе В с 4 очками в активе. Оман — на последней 6-й позиции без набранных баллов.

В параллельном матче Иордания обыграла Палестину со счетом 3:1.

В составе гостей дублем отметились Язан Аль-Наймат, который забил свои голы на 5-й и 50-й минутах встречи. Еще один гол забил Нур Аль-Равабдех на 72-й минуте.

Единственный гол у Палестины записал на свой счет Вессам Абу Али на 41-й минуте.

Иордания занимает 1-е место в своей группе с 4 баллами, а Палестина располагается на 5-й позиции (1 очко).