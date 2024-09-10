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    Южная Корея и Иордания одержали победы в матчах азиатской квалификации ЧМ-2026

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Южной Кореи Сборная Иордании
    Завершились два матча 2-го тура группового этапа азиатской квалификации ЧМ-2026.

    Сон Хын Мин — игрок Южной Кореи
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    Сон Хын Мин — игрок Южной Кореи

    В одной из встреч Южная Корея одолела Оман со счетом 3:1.

    В составе хозяев единственный гол забил Ахмед Аль-Хамиси на 45+2-й минуте.

    У Южной Кореи голы записали на свой счет Хван Хи Чан на 10-й минуте, Сон Хын Мин на 82-й минуте и Мин Кю Чу на 90+11-й минуте.

    После этого матча Южная Корея занимает 2-е место в группе В с 4 очками в активе. Оман — на последней 6-й позиции без набранных баллов.

    В параллельном матче Иордания обыграла Палестину со счетом 3:1.

    В составе гостей дублем отметились Язан Аль-Наймат, который забил свои голы на 5-й и 50-й минутах встречи. Еще один гол забил Нур Аль-Равабдех на 72-й минуте.

    Единственный гол у Палестины записал на свой счет Вессам Абу Али на 41-й минуте.

    Иордания занимает 1-е место в своей группе с 4 баллами, а Палестина располагается на 5-й позиции (1 очко).

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