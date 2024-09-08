ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей Аршавин принял участие в матче «Кайрат» — «Зенит»Аршавин снова в деле. «Кайрат» и «Зенит» устроили шоу
  • 20:20
    • Стали известны пары четвертого раунда Пути регионов Кубка России
  • 19:30
    • ЦСКА разгромил «Адмирал» в КХЛ, у Соркина — хет-трик
  • 18:54
    • «Зенит» обыграл «Кайрат» в товарищеском матче, у Гонду — дубль
  • 17:13
    • «Салават Юлаев» по буллитам обыграл «Трактор»
  • 16:52
    • Романо: «ПСЖ» намерен продлить контракт с Луисом Энрике
    Все новости спорта

    Азербайджан уступил Словакии, Болгария одолела Северную Ирландию

    Словакия — Азербайджан: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций Лига наций Сборная Словакии Сборная Азербайджана Сборная Болгарии Сборная Северной Ирландии
    В матче Лиги С Лиги наций сборная Словакии обыграла команду Азербайджана со счетом 2:0.

    Сборная Словакии
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Словакии

    Авторами забитых мячей стали Ондрей Дуда и Давид Стрелец.

    Футбол. Лига наций УЕФА. C1
    Словакия — Азербайджан 2:0
    Голы: 1:0 Ондрей Дуда (пенальти) (23'), 2:0 Давид Стрелец (26') Словакия: Мартин Дубравка, Норберт Дьёмбер, Милан Шкриньяр, Адам Оберт, Давид Ганцко (Samuel Kozlovsky, 90'), Юрай Куцка, Станислав Лоботка, Ондрей Дуда (Ласло Бенеш, 71'), Томаш Суслов (David Duris, 71'), Давид Стрелец (Роберт Боженик, 84'), Лукаш Гараслин (Любомир Тупта, 84') Азербайджан: Мехти Дженетов, Турал Байрамов, Элвин Джафаргулиев, Бадави Гусейнов (Shahriyar Aliyev, 70'), Рахил Мамедов, Амин Сейдиев (Аббас Гусейнов, 37'), Алексей Исаев, Элвин Джамалов (Джошгун Диниев, 78'), Ренат Дадашов, Озан Джан Кёкчю (Jeyhun Nuriyev, 46'), Emil Mustafaev (Рамиль Шейдаев, 46') Предупреждения: Амин Сейдиев (15'), Элвин Джафаргулиев (37'), Турал Байрамов (42'), Shahriyar Aliyev (90 + 1')

    Словакия с 6 очками вышла на первое место в таблице группы 1, у Азербайджана последняя строчка без очков.

    Календарь и таблица Лиги наций

    В еще одной игре Болгария переиграла одолела Северную Македонию со счетом 1:0.

    Автором единственного гола стал Кирил Десподов.

    Футбол. Лига наций УЕФА. C3
    Болгария — Северная Ирландия 1:0
    Гол: 1:0 Кирилл Десподов (40') Болгария: Димитар Митов, Виктор Попов, Алекс Петков, Живко Атанасов, Фабиан Нюрнбергер, Георги Костадинов (Симеон Петров, 78'), Илия Груев, Кирилл Десподов (Станислав Иванов, 77'), Мартин Минчев (Vasil Panayotov, 71'), Александар Колев (Ахмед Ахмедов, 62'), Radoslav Kirilov (Zdravko Minchev Dimitrov, 71') Северная Ирландия: Бэйли Пикок-Фаррел, Конор Брэдли, Джамаль Льюис, Киарон Браун, Дэниел Баллард, Трай Хам (Росс Маккосленд, 82'), Айзек Прайс (Алистер Маккэнн, 82'), Джордж Сэвилл (Пол Смит, 73'), Патрик Макнейр (Каллум Маршалл, 73'), Дион Чарльз (Шейн Лейвери, 59'), Shea Charles Предупреждения: Shea Charles (28'), Патрик Макнейр (29'), Конор Брэдли (59'), Ахмед Ахмедов (78'), Трай Хам (81'), Фабиан Нюрнбергер (90 + 1'), Александар Колев (90 + 3')

    Таким образом, болгары набрали 4 балла и занимают вторую позицию в группе 3 Лиги С. Северная Ирландия с 3 баллами располагается на третьей строчке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Испания одержать первую победу в Лиге наций?
  • Швейцария — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Команды обменяются голами?
  • Дания — Сербия. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Синнер обыграет Фрица и возьмет второй титул «Большого шлема»?
  • Синнер — Фриц. Прогноз и ставки
  • 2.62
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.33
  • Экспресс дня 8 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Швейцария — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.62
  • Прогноз на матч Синнер — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Португалия — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хорватия — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Швеция — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Франция — Бельгия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Словения — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.29
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры