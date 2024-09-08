Словакия — Азербайджан: счет матча 2:0, обзор голов

В матче Лиги С Лиги наций сборнаяобыграла командусо счетом 2:0.

Авторами забитых мячей стали Ондрей Дуда и Давид Стрелец.

Футбол. Лига наций УЕФА. C1 Словакия — Азербайджан 2:0 Голы: 1:0 Ондрей Дуда (пенальти) (23'), 2:0 Давид Стрелец (26') Словакия: Мартин Дубравка, Норберт Дьёмбер, Милан Шкриньяр, Адам Оберт, Давид Ганцко (Samuel Kozlovsky, 90'), Юрай Куцка, Станислав Лоботка, Ондрей Дуда (Ласло Бенеш, 71'), Томаш Суслов (David Duris, 71'), Давид Стрелец (Роберт Боженик, 84'), Лукаш Гараслин (Любомир Тупта, 84') Азербайджан: Мехти Дженетов, Турал Байрамов, Элвин Джафаргулиев, Бадави Гусейнов (Shahriyar Aliyev, 70'), Рахил Мамедов, Амин Сейдиев (Аббас Гусейнов, 37'), Алексей Исаев, Элвин Джамалов (Джошгун Диниев, 78'), Ренат Дадашов, Озан Джан Кёкчю (Jeyhun Nuriyev, 46'), Emil Mustafaev (Рамиль Шейдаев, 46') Предупреждения: Амин Сейдиев (15'), Элвин Джафаргулиев (37'), Турал Байрамов (42'), Shahriyar Aliyev (90 + 1')

Словакия с 6 очками вышла на первое место в таблице группы 1, у Азербайджана последняя строчка без очков.

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В еще одной игре Болгария переиграла одолела Северную Македонию со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал Кирил Десподов.

Футбол. Лига наций УЕФА. C3 Болгария — Северная Ирландия 1:0 Гол: 1:0 Кирилл Десподов (40') Болгария: Димитар Митов, Виктор Попов, Алекс Петков, Живко Атанасов, Фабиан Нюрнбергер, Георги Костадинов (Симеон Петров, 78'), Илия Груев, Кирилл Десподов (Станислав Иванов, 77'), Мартин Минчев (Vasil Panayotov, 71'), Александар Колев (Ахмед Ахмедов, 62'), Radoslav Kirilov (Zdravko Minchev Dimitrov, 71') Северная Ирландия: Бэйли Пикок-Фаррел, Конор Брэдли, Джамаль Льюис, Киарон Браун, Дэниел Баллард, Трай Хам (Росс Маккосленд, 82'), Айзек Прайс (Алистер Маккэнн, 82'), Джордж Сэвилл (Пол Смит, 73'), Патрик Макнейр (Каллум Маршалл, 73'), Дион Чарльз (Шейн Лейвери, 59'), Shea Charles Предупреждения: Shea Charles (28'), Патрик Макнейр (29'), Конор Брэдли (59'), Ахмед Ахмедов (78'), Трай Хам (81'), Фабиан Нюрнбергер (90 + 1'), Александар Колев (90 + 3')

Таким образом, болгары набрали 4 балла и занимают вторую позицию в группе 3 Лиги С. Северная Ирландия с 3 баллами располагается на третьей строчке.