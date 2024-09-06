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    Казахстан и Норвегия объявили стартовые составы на матч Лиги наций

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    Сборные Казахстана и Норвегии огласили стартовые составы на матч 1-го тура Лиги наций группы B.

    Сборная Норвегии
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    Сборная Норвегии

    Встреча пройдет в Алма-Аты и начнется в 17:00 мск.

    Казахстан: Шацкий, Вороговский, Марочкин, Касым, Алип, Быстров, Тагыберген, Зайнутдинов, Оразов, Чесноков, Аймбетов.

    Норвегия: Нюланн, Эстигор, Ханке-Ольсен, Райерсон, Вольфе, Мюре, Берг, Эдегор, Нюса, Холанн, Серлот.

    Прогноз на матч между сборными Казахстана и Норвегии доступен по ссылке.

    Календарь и таблица Лиги наций

    Также в группе Казахстана и Норвегии выступят национальные команды Словении и Австрии.

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