Казахстан и Норвегия объявили стартовые составы на матч Лиги наций

Сборная Норвегии Фото: globallookpress.com
Встреча пройдет в Алма-Аты и начнется в 17:00 мск.
Казахстан: Шацкий, Вороговский, Марочкин, Касым, Алип, Быстров, Тагыберген, Зайнутдинов, Оразов, Чесноков, Аймбетов.
Норвегия: Нюланн, Эстигор, Ханке-Ольсен, Райерсон, Вольфе, Мюре, Берг, Эдегор, Нюса, Холанн, Серлот.
Прогноз на матч между сборными Казахстана и Норвегии доступен по ссылке.
Календарь и таблица Лиги наций
Также в группе Казахстана и Норвегии выступят национальные команды Словении и Австрии.