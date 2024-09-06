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    Покончит ли Казахстан со своими неудачами?

    Казахстан — Норвегия: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на Казахстан — Норвегия
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    Эрлинг Холанн
    6 сентября в матче первого тура Лиги наций по футболу сыграют Казахстан и Норвегия. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Казахстан — Норвегия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B3 06 Сентября 2024 года

    Казахстан

  • Астана
    •  Казахстан 17:00 Норвегия

    Норвегия

  • Осло
    •

    Казахстан

    Турнирное положение: Казахстан как никогда близко для себе подобрался к выходу в финальную часть Евро-2024, но все же не сумел этого добиться.

    Команда заняла четвертое место в группе отбора, но благодаря успешному выступлению в предыдущем розыгрыше Лиги наций сыграла в плей-офф, где уступила Греции (0:5).

    Казахстан — Норвегия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная уступила Азербайджану (2:3).

    Эта неудача стала для коллектива третьей в контрольных поединках текущего года — перед этим он уступил Армении (1:2) и Люксембургу (1:2).

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах Казахстан проиграл, а также потерпел пять поражений в шести последних играх.

    Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на победу, хотя на своем поле против соперника, чья форма также оставляет желать лучшего.

    Бахтиёр Зайнутдинов — лучший бомбардир команды в отборе на Евро-2024 с четырьмя голами.

    Норвегия

    Турнирное положение: Норвегия неудачно провела квалификацию на Евро-2024, не сумев выйти в финальную часть турнира.

    Команда финишировала на третьей позиции в группе, тогда как проходные на континентальное первенство первых два места заняли Испания и Шотландия.

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    • Последние матчи: в предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на выезде уступила Дании (1:3).

    Эта неудача прервала беспроигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые также были контрольными, при одной победе и одной ничьей.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах (четырех товарищеских и одном официальном) Норвегия выиграла лишь раз при двух поражениях и двух ничьих.

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    Такая форма не сулит гостям хороших шансов на успех, тем более что на выезде против неуступчивого соперника им будет действительно непросто выиграть.

    Эрлинг Холанн — лучший бомбардир команды в отборе на Евро-2024 с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах Казахстана забивали больше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей Норвегии забивали обе команды

    • в четырех из пяти последних матчей Норвегия не выиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Норвегия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.40. Ничья — в 4.70, успех Казахстана — в 7.70.

    ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.75 и 2.10.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в трех из четырех их последних выездных поединков.

    При этом в трех последних играх хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и при этом — больше 2,5 голов, ведь в трех последних матчах Казахстана было именно так.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.35

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    Казахстан — Норвегия: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 06.09.2024. Прогнозы на футбол. Покончит ли Казахстан со своими неудачами?
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