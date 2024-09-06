6 сентября в матче первого тура Лиги наций по футболу сыграют Казахстан и Норвегия. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Казахстан — Норвегия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Казахстан

Турнирное положение: Казахстан как никогда близко для себе подобрался к выходу в финальную часть Евро-2024, но все же не сумел этого добиться.

Команда заняла четвертое место в группе отбора, но благодаря успешному выступлению в предыдущем розыгрыше Лиги наций сыграла в плей-офф, где уступила Греции (0:5).

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Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная уступила Азербайджану (2:3).

Эта неудача стала для коллектива третьей в контрольных поединках текущего года — перед этим он уступил Армении (1:2) и Люксембургу (1:2).

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах Казахстан проиграл, а также потерпел пять поражений в шести последних играх.

Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на победу, хотя на своем поле против соперника, чья форма также оставляет желать лучшего.

Бахтиёр Зайнутдинов — лучший бомбардир команды в отборе на Евро-2024 с четырьмя голами.

Норвегия

Турнирное положение: Норвегия неудачно провела квалификацию на Евро-2024, не сумев выйти в финальную часть турнира.

Команда финишировала на третьей позиции в группе, тогда как проходные на континентальное первенство первых два места заняли Испания и Шотландия.

Последние матчи: в предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на выезде уступила Дании (1:3).

Эта неудача прервала беспроигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые также были контрольными, при одной победе и одной ничьей.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах (четырех товарищеских и одном официальном) Норвегия выиграла лишь раз при двух поражениях и двух ничьих.

Такая форма не сулит гостям хороших шансов на успех, тем более что на выезде против неуступчивого соперника им будет действительно непросто выиграть.

Эрлинг Холанн — лучший бомбардир команды в отборе на Евро-2024 с шестью голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах Казахстана забивали больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей Норвегии забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей Норвегия не выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Норвегия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.40. Ничья — в 4.70, успех Казахстана — в 7.70.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.75 и 2.10.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в трех из четырех их последних выездных поединков.

При этом в трех последних играх хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и при этом — больше 2,5 голов, ведь в трех последних матчах Казахстана было именно так.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.35