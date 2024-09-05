Австралия сенсационно уступила Бахрейну, Япония разгромила Китай

Завершились три матча первого тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 года в азиатской зоне.

В группе С Япония уничтожила на своем поле Китай со счетом 7:0.

Дублем отметился Такуми Минамино, также забивали Ватару Эндо, Каору Митома, Дзюня Ито, Дайдзэн Маэда и Такефуса Кубо.

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В той же группе Австралия неожиданно на своем поле проиграла Бахрейну — 0:1.

На 77-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Кусини Йенги, а за минуту до конца гости воспользовались численным преимуществом и вырвали победу. В свои ворота мяч срезал защитник Гарри Суттар.

В группе В Южная Корея не смогла дома переиграть Палестину — 0:0.