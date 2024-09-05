Австралия сенсационно уступила Бахрейну, Япония разгромила Китай

Такуми Минамино Фото: globallookpress.com
В группе С Япония уничтожила на своем поле Китай со счетом 7:0.
Дублем отметился Такуми Минамино, также забивали Ватару Эндо, Каору Митома, Дзюня Ито, Дайдзэн Маэда и Такефуса Кубо.
В той же группе Австралия неожиданно на своем поле проиграла Бахрейну — 0:1.
На 77-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Кусини Йенги, а за минуту до конца гости воспользовались численным преимуществом и вырвали победу. В свои ворота мяч срезал защитник Гарри Суттар.
В группе В Южная Корея не смогла дома переиграть Палестину — 0:0.