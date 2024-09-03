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    Гвардиола: Мюллер — один из величайших игроков в истории футбола

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    Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о полузащитнике «Баварии» Томасе Мюллере.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Ни один другой игрок не похож на Томаса Мюллера! Он один из величайших игроков в истории "Баварии" и футбола. Не только из-за многочисленных титулов, но и потому, что он полностью сосредоточен, когда он нужен команде.

    Футбольные болельщики по всему миру знают, насколько он важен на поле. Он умный, непредсказуемый игрок, который всегда знает, где нужно быть», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Баварии».

    Напомним, что ранее Гвардиола являлся наставником «Баварии».

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