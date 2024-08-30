«Наполи» и «Аль-Ахли» согласовали трансфер Осимхена

готов продатьв саудовский

По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы уже согласовали условия сделки.

«Аль-Ахли» заплатит за нигерийского нападающего 75-80 миллионов евро.

Для Осимхена клуб из Джидды приготовил четырехлетний контракт на 25-30 миллионов евро за сезон.

В соглашении также предусмотрены отступные. Источник отмечает, что речь идет о сумме меньше 100 миллионов евро.

Клубы объявят о трансфере сразу после того, как Осимхен даст согласие на переезд в Саудовскую Аравию.

Ранее стало известно, что в подписании Осимхена также заинтересован «Челси», но лондонскому клубу тяжело конкурировать с «Аль-Ахли» в финансовом плане.

Transfermarkt оценивает стоимость Осимхена в 100 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате Италии 25 матчей, забил 15 мячей и сделал три результативные передачи.