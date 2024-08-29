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    «Челси» пытается договориться с «Наполи» о переходе Осимхена на правах аренды

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    «Челси» перед закрытием трансферного окна попытается подписать нападающего «Наполи» Виктор Осимхена.

    Виктор Осимхен
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    Виктор Осимхен

    По информации журналиста Фабрицио Романо, «Челси» предлагает неаполитанскому клубу вариант с арендой игрока. При этом в соглашении будет предусмотрена опция обязательного выкупа нигерийского форварда.

    В этой ситуации многое зависит от Осимхена, у которого также есть предложение от «Аль-Ахли». Саудовский клуб готов платить ему 25-30 миллионов евро в год.

    «Челси» не сможет предложить такую зарплату, поэтому вполне вероятно, что Виктор откажется от возможности продолжить карьеру в АПЛ.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Осимхена в 110 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате Италии 25 матчей, забил 15 мячей и сделал три результативные передачи.

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