«Челси» пытается договориться с «Наполи» о переходе Осимхена на правах аренды

перед закрытием трансферного окна попытается подписать нападающего «Наполи»

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Челси» предлагает неаполитанскому клубу вариант с арендой игрока. При этом в соглашении будет предусмотрена опция обязательного выкупа нигерийского форварда.

В этой ситуации многое зависит от Осимхена, у которого также есть предложение от «Аль-Ахли». Саудовский клуб готов платить ему 25-30 миллионов евро в год.

«Челси» не сможет предложить такую зарплату, поэтому вполне вероятно, что Виктор откажется от возможности продолжить карьеру в АПЛ.

Transfermarkt оценивает стоимость Осимхена в 110 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате Италии 25 матчей, забил 15 мячей и сделал три результативные передачи.