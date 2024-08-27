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    «Локомотив» может подписать Севикяна

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    Атакующий полузащитник «Ференцвароша» Эдгар Севикян перед закрытием трансферного окна вернется в российскую Премьер-лигу.

    Эдгар Севикян
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    Эдгар Севикян

    Севикян может перейти в «Локомотив», сообщает журналист Иван Карпов. Эту информацию также подтверждает «Чемпионат».

    Отмечается, что речь идет об аренде. «Локомотив» подпишет Севикяна в том случае, если не сможет договориться с другими футболистами.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Севикяна в 1,8 миллиона евро.

    Напомним, Севикян перешел в «Ференцварош» в начале 2024 года из «Пари НН».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после шести туров.

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