«Локомотив» может подписать Севикяна

Атакующий полузащитник «Ференцвароша»перед закрытием трансферного окна вернется в российскую Премьер-лигу.

Севикян может перейти в «Локомотив», сообщает журналист Иван Карпов. Эту информацию также подтверждает «Чемпионат».

Отмечается, что речь идет об аренде. «Локомотив» подпишет Севикяна в том случае, если не сможет договориться с другими футболистами.

Transfermarkt оценивает стоимость Севикяна в 1,8 миллиона евро.

Напомним, Севикян перешел в «Ференцварош» в начале 2024 года из «Пари НН».

Календарь и таблица РПЛ

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после шести туров.