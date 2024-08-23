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    Генич: У меня есть полное ощущение, что Антон Миранчук вернется в «Локомотив»

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    Известный комментатор Константин Генич считает, что Антон Миранчук в ближайшее время подпишет новый контракт с «Локомотивом».

    Антон Миранчук
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    Антон Миранчук

    Антон Миранчук находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Локомотивом».

    «У меня есть полное ощущение, что Антон Миранчук вернется в "Локомотив".

    Слишком долго не может найти команду, а "Локомотив" никого не может приобрести. И сейчас на финише трансферного окна, чтобы из Европы найти игрока — очень сложно.

    В Латинской Америке, как мы видим, у клуба не самые хорошие каналы», — сказал Генич в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Антона Миранчука в шесть миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате России 29 матчей, забил шесть мячей и сделал пять результативных передач.

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