Генич: У меня есть полное ощущение, что Антон Миранчук вернется в «Локомотив»

Известный комментаторсчитает, чтов ближайшее время подпишет новый контракт с

Антон Миранчук находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Локомотивом».

«У меня есть полное ощущение, что Антон Миранчук вернется в "Локомотив".

Слишком долго не может найти команду, а "Локомотив" никого не может приобрести. И сейчас на финише трансферного окна, чтобы из Европы найти игрока — очень сложно.

В Латинской Америке, как мы видим, у клуба не самые хорошие каналы», — сказал Генич в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Transfermarkt оценивает стоимость Антона Миранчука в шесть миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате России 29 матчей, забил шесть мячей и сделал пять результативных передач.