Генич: У меня есть полное ощущение, что Антон Миранчук вернется в «Локомотив»

Антон Миранчук Фото: globallookpress.com
Антон Миранчук находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Локомотивом».
«У меня есть полное ощущение, что Антон Миранчук вернется в "Локомотив".
Слишком долго не может найти команду, а "Локомотив" никого не может приобрести. И сейчас на финише трансферного окна, чтобы из Европы найти игрока — очень сложно.
В Латинской Америке, как мы видим, у клуба не самые хорошие каналы», — сказал Генич в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».
Transfermarkt оценивает стоимость Антона Миранчука в шесть миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате России 29 матчей, забил шесть мячей и сделал пять результативных передач.