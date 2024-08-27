Лига 1. ПСЖ показывает 100% результат

«Пари Сен-Жермен» одержал вторую победу подряд в новом сезоне французской Лиги 1. Также со 100%-ым результатом идут «Лилль», «Монако» и «Нант». На дне турнирной таблицы — «Анже», «Сент-Этьен», «Лион» и «Брест».

Топ-4

С начала чемпионата Франции только четыре клуба не потеряли очки: речь о ПСЖ, «Лилле», «Монако» и «Лансе».

Действующий победитель Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» на своём поле разгромил «Монпелье» (6:0). В составе чемпионов дублем отметился Брэдли Баркола, ещё по голу забили Марко Асенсио, Усман Дембеле, Ашраф Хакими, Варрен Заир-Эмри и Ли Кан Ин. Таким образом

ПСЖ набрал 6 пунктов.

Календарь и таблица Лиги 1

Вице-чемпион Франции «Монако» также набрал 6 очков на старте сезона. Монегаски на

выезде нанесли поражение «Лиону» (2:0). Мячи в сетку ворот олимпийцев отправили Элис Бен Сегир и Ламин Камара.

В числе лидеров также «Лилль» и «Ланс», которые также аккумулировали по 6 баллов. «Доги» выиграли у «Анже» (2:0), а «кроваво-золотые» — у «Бреста» (2:0).

Об осечке «Марселя»

Первые очки на старте сезона потерял «Марсель», в минувшем туре «провансальцы» сыграли в результативную ничью с «Реймсом» (2:2). В составе «олимпийцев» голы забивали Амин Арин и Мейсон Гринвуд.

«Марсель» — «Реймс» globallookpress.com

На данный момент «Марсель» занимает 5 место в турнирной таблице, набрав 4 очка. В стартовой игре «олимпийцы» выиграли у «Бреста» (5:1).

Трио аутсайдеров

На дне турнирной таблицы расположились сразу четыре команды, которые еще не смогли заработать пунктов. По два проигрыша потерпели «Анже», «Сент-Этьен», «Лион» и «Брест».

Тур № 3

Матчи 3-го тура чемпионата Франции пройдут с 30 августа по 1 сентября.

В центральной битве тура сойдутся лучшие команды прошлого сезона. ПСЖ отправится в гости к «Лиллю», у кого-то прервётся победная полоса или оба клуба потеряют первые очки в сезоне. Игра запланирована на воскресенье, 1 сентября.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

В битве за лидерство в очном поединке сойдутся одни из лидеров «Монако» и «Ланс», встреча состоится 1 сентября. Откроет программу третьего игрового дня поединок между «Лионом» и «Страсбургом».