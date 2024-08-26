Флик: Физически Левандовский на сто процентов готов, я доволен им

Главный тренервысказался о форварде команды

«Лучшая версия Левандовского? Думаю, что да, я его очень хорошо знаю, он отлично прессингует, я очень доволен им. Я его знаю. Физически он на сто процентов готов. Каждый раз, когда мы получаем мяч высоко, он вносит большой вклад в игру. В первом тайме он мог забить два гола. Он бомбардир, и его гол принес нам победу.

Он профессионал, который очень серьезно относится к физической форме. Когда он в хорошей форме, он очень помогает нам. Он умеет справляться с давлением, и мы это увидели после того, как соперник сравнял счет. Это потрясающий игрок, у которого очень успешная карьера», — цитирует Левандовского As.

Календарь и таблица испанской Примеры

В первых двух турах Примеры Левандовский смог забить три мяча в ворота соперников.