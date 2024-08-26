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    Флик: Физически Левандовский на сто процентов готов, я доволен им

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    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о форварде команды Роберте Левандовском.

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    «Лучшая версия Левандовского? Думаю, что да, я его очень хорошо знаю, он отлично прессингует, я очень доволен им. Я его знаю. Физически он на сто процентов готов. Каждый раз, когда мы получаем мяч высоко, он вносит большой вклад в игру. В первом тайме он мог забить два гола. Он бомбардир, и его гол принес нам победу.

    Он профессионал, который очень серьезно относится к физической форме. Когда он в хорошей форме, он очень помогает нам. Он умеет справляться с давлением, и мы это увидели после того, как соперник сравнял счет. Это потрясающий игрок, у которого очень успешная карьера», — цитирует Левандовского As.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В первых двух турах Примеры Левандовский смог забить три мяча в ворота соперников.

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