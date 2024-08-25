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    «Реал Сосьедад» обыграл «Эспаньол» в матче Примеры

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    Завершились два матча 2-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча «Эспаньол» — «Реал Сосьедад»
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    Фрагмент матча «Эспаньол» — «Реал Сосьедад»

    В одной из встреч «Реал Сосьедад» одолел «Эспаньол» с минимальным счетом 1:0.

    Единственный гол в этом матче гости забили на 80-й минуте, отличился Такефуса Кубо. Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян не принимал участие в поединке из-за травмы.

    Футбол. Испания. Примера
    Эспаньол — Реал Сосьедад 0:1
    Гол: 0:1 Такэфуса Кубо (80') Эспаньол: Жоан Гарсия Понс, Омар Эль-Хилали (Альваро Техеро, 87'), Мараш Кумбула, Леандро Кабрера, Карлос Ромеро (Пере Милья, 87'), Алекс Краль, Алехо Велис, Хавьер Пуадо, Ирвин Кардона (Бриан Оливан, 68'), Jofre Carreras (Альваро Агуадо, 83'), Jose Gragera (Antoniu Roca, 83') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Хави Лопес, Хон Пачеко, Ариц Элустондо, Амари Траоре (Хон Арамбуру, 83'), Микель Оярсабаль (Садик Умар, 67'), Брайс Мендес (Такэфуса Кубо, 67'), Серхио Гомес, Беньят Туррьентес (Хон Андер Оласагасти, 66'), Мартин Субименди, Шеральдо Бекер (Пабло Марин, 87') Предупреждения: Беньят Туррьентес (51'), Алехо Велис (52'), Микель Оярсабаль (58'), Мараш Кумбула (90 + 7')

    После этого матча «бело-голубые» занимают 7-е место в таблице Примеры с 3 очками в активе. «Эспаньол» — на 19-й позиции без набранных баллов.

    В параллельном матче «Хетафе» сыграл вничью с «Райо Вальекано» (0:0).

    За весь матче хозяева сумели нанести только 1 удар в створ ворот и подать 2 угловых. «Райо Вальекано» и вовсе не сумел ни разу ударить по воротам соперника.

    Футбол. Испания. Примера
    Хетафе — Райо Вальекано 0:0
    Предупреждения: Christantus Uche (41'), Пате Сисс (54'), Альфонсо Эспино (82')

    «Хетафе» занимает 8-е место в таблице Примеры (2 балла), а у «Райо Вальекано» 4 очка и 5-е место.

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