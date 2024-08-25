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    Мостовой отметил, кого не хватило «Спартаку» в игре с «Зенитом»

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    Экс-футболист сборной России Александр Мостовой оценил результат матча «Зенита» и «Спартака» в 6-м туре РПЛ. Команды сыграли вничью 0:0.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «Очень бросилось в глаза, что "Спартаку" не хватало Соболева. Особенно после удаления Эраковича. Красно-белые зажали "Зенит" в штрафной, поэтому нужен был нападающий, который продавит, скинет, поборется и выиграет. Это напоминает "Зенит" с Дзюбой. Когда игра не шла, но они долбанули мяч на 40–50 метров, Дзюба скинул, и гол. Такие нападающие должны быть в команде.

    Очень непросто выиграть конкуренцию у Кассьерры. Конечно, Соболев больше бы пригодился "Спартаку". Было видно, что Угальде не хватало мощи и он терялся рядом со здоровыми защитниками», — сказал Мостовой «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    Ранее Соболев был отстранен от тренировок с основной командой «Спартака».

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