Мостовой отметил, кого не хватило «Спартаку» в игре с «Зенитом»

Александр Мостовой Фото: globallookpress.com
«Очень бросилось в глаза, что "Спартаку" не хватало Соболева. Особенно после удаления Эраковича. Красно-белые зажали "Зенит" в штрафной, поэтому нужен был нападающий, который продавит, скинет, поборется и выиграет. Это напоминает "Зенит" с Дзюбой. Когда игра не шла, но они долбанули мяч на 40–50 метров, Дзюба скинул, и гол. Такие нападающие должны быть в команде.
Очень непросто выиграть конкуренцию у Кассьерры. Конечно, Соболев больше бы пригодился "Спартаку". Было видно, что Угальде не хватало мощи и он терялся рядом со здоровыми защитниками», — сказал Мостовой «Чемпионату».
Ранее Соболев был отстранен от тренировок с основной командой «Спартака».