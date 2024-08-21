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    «СКА‑Хабаровск» уволил главного тренера

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    «СКА‑Хабаровск» решил расстаться с наставником Дмитрием Воецким, информирует пресс-служба клуба.

    Дмитрий Воецкий
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    Дмитрий Воецкий

    Исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Поддубский.

    «Благодарим Дмитрия Юрьевича за то, что согласился принять команду в непростой период. Он принял непосредственное участие в комплектовании состава и его подготовке. К сожалению, результаты сезона не радуют ни болельщиков, ни руководителей: за шесть туров команда лишь раз одержала победу.

    Первоочередными задачами сейчас мы видим "перезапуск" команды и долгожданный подъем из подвала турнирной таблицы. Желаю команде и тренерскому составу успехов и новых побед!» — написал Сунгуров.

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    Под руководством Воецкого «СКА‑Хабаровск» провел 6 матчей Первой лиге и потерпел четыре поражения. Клуб идет на 17-й строчке в таблице.

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