«СКА‑Хабаровск» уволил главного тренера

решил расстаться с наставником, информирует пресс-служба клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Поддубский.

«Благодарим Дмитрия Юрьевича за то, что согласился принять команду в непростой период. Он принял непосредственное участие в комплектовании состава и его подготовке. К сожалению, результаты сезона не радуют ни болельщиков, ни руководителей: за шесть туров команда лишь раз одержала победу.

Первоочередными задачами сейчас мы видим "перезапуск" команды и долгожданный подъем из подвала турнирной таблицы. Желаю команде и тренерскому составу успехов и новых побед!» — написал Сунгуров.

Календарь и таблица ФНЛ

Под руководством Воецкого «СКА‑Хабаровск» провел 6 матчей Первой лиге и потерпел четыре поражения. Клуб идет на 17-й строчке в таблице.