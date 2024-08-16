Ройс: Я хотел попробовать что-то совершенно другое к концу своей карьеры

Бывший полузащитник дортмундскойвысказался о своем в

«Я определённо не хотел оставаться в Бундеслиге. Переход в клуб из Европы не был для меня вариантом — я хотел попробовать что-то совершенно другое к концу своей карьеры.

Месси? Будет приятно снова сыграть против него. Мне доводилось пересекаться с ним на поле два или три раза в клубе и сборной.

У меня появилась ещё одна возможность получить признание в новом месте, продолжить образование и увидеть другие горизонты. "Лос-Анджелес Гэлакси" связался со мной очень, очень рано, и мне сразу же всё понравилось. Не только переговоры, но и весь опыт. Жить здесь тоже не так уж плохо. Здесь так много всего, чем можно заняться, и это было важным фактором, чтобы сказать, что вы определённо можете себе это представить. Так что я сразу решил, что хочу приехать сюда и продолжать играть в футбол здесь.

Бекхэм, Ибрагимович и Джеррард также играли здесь? Это вызывает у меня гордость. Они втроём проделали невероятную работу в прошлом, а потом снова оказались на высоте здесь. Это и моя цель. Я хочу стать чемпионом с этим клубом», — приводит слова Ройса Sky Sport Germany.

Напомним, что Ройс с 2012 года выступал за «Боруссию». За этот период он принял участие в 429 матчах во всех турнирах, в которых отметился 170 голами и 131 результативной передачей.