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    Ройс: Я хотел попробовать что-то совершенно другое к концу своей карьеры

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    Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс высказался о своем в «Лос-Анджелес Гэлакси».

    Марко Ройс
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    Марко Ройс

    «Я определённо не хотел оставаться в Бундеслиге. Переход в клуб из Европы не был для меня вариантом — я хотел попробовать что-то совершенно другое к концу своей карьеры.

    Месси? Будет приятно снова сыграть против него. Мне доводилось пересекаться с ним на поле два или три раза в клубе и сборной.

    У меня появилась ещё одна возможность получить признание в новом месте, продолжить образование и увидеть другие горизонты. "Лос-Анджелес Гэлакси" связался со мной очень, очень рано, и мне сразу же всё понравилось. Не только переговоры, но и весь опыт. Жить здесь тоже не так уж плохо. Здесь так много всего, чем можно заняться, и это было важным фактором, чтобы сказать, что вы определённо можете себе это представить. Так что я сразу решил, что хочу приехать сюда и продолжать играть в футбол здесь.

    Бекхэм, Ибрагимович и Джеррард также играли здесь? Это вызывает у меня гордость. Они втроём проделали невероятную работу в прошлом, а потом снова оказались на высоте здесь. Это и моя цель. Я хочу стать чемпионом с этим клубом», — приводит слова Ройса Sky Sport Germany.

    Напомним, что Ройс с 2012 года выступал за «Боруссию». За этот период он принял участие в 429 матчах во всех турнирах, в которых отметился 170 голами и 131 результативной передачей.

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