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    Карапузов назвал цель «Пари НН» в этом сезоне

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    Полузащитник Владислав Карапузов рассказал настроение в команде после непростого старта сезона и назвал, какую цель поставило руководство перед игроками.

    Владислав Карапузов
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    Владислав Карапузов

    «Что ты почерпнул для себя от главного тренера? От каждого тренера берешь что‑то. Он был большим футболистом, это видно на тренировках. Он много говорит один на один, черпаешь что‑то. Нет моментов, где я бы не понимал его, все хорошо.

    Каким командным результатом в этом сезоне ты был бы доволен? Быть в десятке», — сказал полузащитник «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После четырех туров «Пари НН» располагается на шестой позиции с шестью очками в таблице РПЛ. В следующем матче команда отправится на выезд к «Краснодару».

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