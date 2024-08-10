Гвардиола сообщил, что Эдерсон и Ортега остаются в «Манчестер Сити»

Наставник «Манчестер Сити»высказался о будущем вратаря

До этого в прессе писали, что бразильским вратарем интересуются «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад».

«Испытываю огромное облегчение в связи с тем, что Эдерсон и Ортега остаются. Мы не смогли бы пройти через этот потрясающий восьмилетний процесс без Эдерсона. Это невозможно. Дело в его харизме, его стабильности. Найти вратарю замену сложно, учитывая манеру нашей игры, так что я очень рад, что он остается.

Он начнет матч в стартовом составе с "Манчестер Юнайтед" за Суперкубок Англии», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.