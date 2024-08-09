Четвертый тур чемпионата России сезона 2024/2025 открывается матчем в Нижнем Новгороде между «Пари НН» и «Химками». Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Пари НН»

Команда из Нижнего Новгорода одержала одну победу и дважды проиграла на старте нового сезона, расположившись на 11-й строчке в таблице с тремя очками в активе. Подопечные Саши Илича забили 3 мяча и пропустили 7 голов в свои ворота.

«Пари НН» начал новый сезон с двух домашних поражений подряд. Нижегородская команда не смогла справиться с «Рубином» (2:4), а затем капитулировала перед ЦСКА (0:3).

Первая победа пришла к «Пари НН» в третьем туре. Команда под руководством Саши Илича минимально обыграла на выезде махачкалинское «Динамо» (1:0) благодаря голу Калинского с пенальти на 82-й минуте матча. До этого нижегородцы крупно проиграли «Ахмату» в первом туре Кубка России — 1:4.

«Химки»

Подмосковный клуб идет шестым в турнирной таблице, набрав 4 очка — победа, ничья и поражение. «Химки» забили 5 мячей за три встречи и пропустили 6 раз в свои ворота.

В прошлом туре «красно-чёрные» добились первой победы после возвращения в РПЛ, в волевом стиле обыграв в гостях «Рубин» (3:2). До этого химчане дома проиграли «Спартаку» (1:3), а еще ранее сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1).

«Химки» удачно начали новый сезон Кубка России. В первом туре команда под руководством Франка Артиги вырвала три очка у «Оренбурга», забив победный гол на 90-й минуте (1:0).

Личные встречи

Команды встречались между собой 12 раз. На счету нижегородцев 7 побед, «Химки» оказались сильнее в 2-х случаях и трижды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Пари НН» — «Химки» с коэффициентом 1.90.