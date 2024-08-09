9 августа в рамках 4-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Пари НН» и «Химки». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Пари НН» — «Химки», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Пари НН»

Турнирное положение: После 3-х туров в российской Премьер-лиге «Пари НН» занимает 11-е место в таблице с 3 очками в активе. Команда не очень здорово стартовала в нынешнем сезоне.

Стоит отметить, что на своем поле «Пари НН» уже успел провести 2 матча и не набрал ни одного очка. За этот период нижегородцы умудрились пропустить 7 голов.

Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ «Пари НН» обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0, забив единственный гол на 82-й минуте. До этого команда крупно проиграла «Ахмату» (1:4) в рамках Кубка России.

В последних 5-и матчах во всех турнирах «Пари НН» трижды проиграл и дважды победил. За этот период команда забила 5 голов при 11-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Не сыграют: Мамаду Маига и Константин Марадишвили (у обоих — травмы).

Состояние команды: Можно сказать, что «Пари НН» провалил старт нынешнего сезона РПЛ, ведь команда проиграла на своем поле пока что все матчи. К тому же, в защите у «Пари НН» проходной двор.

В последней очной встрече нижегородцы обыграли «Химки» со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме. Сможешь ли «Пари НН» и на сей раз одолеть своего соперника? Большой вопрос...

«Химки»

Турнирное положение: Команда довольно удачно стартовала в нынешнем сезоне. После 3-х туров «Химки» занимают 6-е место в таблице РПЛ с 4 очками в активе.

В гостях подмосковная команда провела пока что только 1 матч и набрала максимальные 3 очка. В последних матчах «Химки» выглядели очень здорово.

Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ команда обыграла «Рубин» на чужом поле со счетом 3:2, забив победный гол на 85-й минуте. До этого «Химки» одолели «Оренбург» (1:0) в рамках Кубка России.

У команды только 1 поражение в последних 5-и матчах во всех турнирах, а также по 2 победы и ничьих. За этот период «Химки» забили 8 голов при таком же количестве пропущенных.

Состояние команды: «Химки» только вернулись в РПЛ и уже дают понять, что не собираются быть мальчиками для битья. Команда уверенно набирает очки и пока держится в середине турнирной таблицы.

Новички «Химок» неплохо проявляют себя на старте сезона. Нападающие Лукас Вера и Антон Заболотный уже забили по голу в нынешнем сезоне и показывают уверенную игру.

Статистика для ставок

В последних 2-х матчах «Химки» одержали победу в общим счетом 4:2

У «Пари НН» только 1 победа в последних 4-х официальных матчах

В последних 5-и очных встречах «Химки» обыграли «Пари НН» только 1 раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Пари НН» и «Химок» дают одинаковые цифры — 2.65. Ничья оценена в 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.95 и 1.85.

Прогноз: Можно предположить, что «Химки» продолжат набирать очки на старте сезона и точно не проиграют в предстоящем матче.

Ставка: Фора «Химок» 0 за 1.90.

Прогноз: В последних матчах «Химки» играли довольно результативно, а «Пари НН» точно захочет победить на своем поле.

Ставка: Обе забьют за 1.78.