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    Смогут ли «Химки» продолжить набирать очки?

    Пари НН — Химки: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 1.90. 09.08.2024

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    Прогноз и ставки на «Пари НН» — «Химки»
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    «Химки»
    9 августа в рамках 4-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Пари НН» и «Химки». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Пари НН» — «Химки», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 09 Августа 2024 года

    Пари НН

  • Нижний Новгород
    •  Пари НН 18:30 Химки

    Химки

  • Московская область
    •

    «Пари НН»

    Турнирное положение: После 3-х туров в российской Премьер-лиге «Пари НН» занимает 11-е место в таблице с 3 очками в активе. Команда не очень здорово стартовала в нынешнем сезоне.

    Стоит отметить, что на своем поле «Пари НН» уже успел провести 2 матча и не набрал ни одного очка. За этот период нижегородцы умудрились пропустить 7 голов.

    Пари НН — Химки: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ «Пари НН» обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0, забив единственный гол на 82-й минуте. До этого команда крупно проиграла «Ахмату» (1:4) в рамках Кубка России.

    В последних 5-и матчах во всех турнирах «Пари НН» трижды проиграл и дважды победил. За этот период команда забила 5 голов при 11-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Не сыграют: Мамаду Маига и Константин Марадишвили (у обоих — травмы).

    Состояние команды: Можно сказать, что «Пари НН» провалил старт нынешнего сезона РПЛ, ведь команда проиграла на своем поле пока что все матчи. К тому же, в защите у «Пари НН» проходной двор.

    В последней очной встрече нижегородцы обыграли «Химки» со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме. Сможешь ли «Пари НН» и на сей раз одолеть своего соперника? Большой вопрос...

    «Химки»

    Турнирное положение: Команда довольно удачно стартовала в нынешнем сезоне. После 3-х туров «Химки» занимают 6-е место в таблице РПЛ с 4 очками в активе.

    В гостях подмосковная команда провела пока что только 1 матч и набрала максимальные 3 очка. В последних матчах «Химки» выглядели очень здорово.

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    • Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ команда обыграла «Рубин» на чужом поле со счетом 3:2, забив победный гол на 85-й минуте. До этого «Химки» одолели «Оренбург» (1:0) в рамках Кубка России.

    У команды только 1 поражение в последних 5-и матчах во всех турнирах, а также по 2 победы и ничьих. За этот период «Химки» забили 8 голов при таком же количестве пропущенных.

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    Состояние команды: «Химки» только вернулись в РПЛ и уже дают понять, что не собираются быть мальчиками для битья. Команда уверенно набирает очки и пока держится в середине турнирной таблицы.

    Новички «Химок» неплохо проявляют себя на старте сезона. Нападающие Лукас Вера и Антон Заболотный уже забили по голу в нынешнем сезоне и показывают уверенную игру.

    Статистика для ставок

    • В последних 2-х матчах «Химки» одержали победу в общим счетом 4:2

    • У «Пари НН» только 1 победа в последних 4-х официальных матчах

    • В последних 5-и очных встречах «Химки» обыграли «Пари НН» только 1 раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На победу «Пари НН» и «Химок» дают одинаковые цифры — 2.65. Ничья оценена в 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: Можно предположить, что «Химки» продолжат набирать очки на старте сезона и точно не проиграют в предстоящем матче.

    Ставка: Фора «Химок» 0 за 1.90.

    Прогноз: В последних матчах «Химки» играли довольно результативно, а «Пари НН» точно захочет победить на своем поле.

    Ставка: Обе забьют за 1.78.

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    «Пари НН» — «Химки»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 09.08.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Химки» продолжить набирать очки?
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