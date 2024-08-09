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    Сборная Испании U23 по футболу завоевала Олимпийских игр

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    Испания U23 в финале Олимпийских игр одолела Францию U23 (5:3 ДВ) в рамках дополнительного времени.

    Испания U23
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    Испания U23

    В составе испанской молодежной сборной дубль оформил Фермин Лопес Мартин, который забил свои голы на 18-й и 25-й минутах встречи. Еще 2 гола записали на свой счет Серхио Камельо на 100-й и 120+1-й минутах. Один гол забил Алекс Баэна на 28-й минуте.

    У Франции U23 голы забили Энцо Мийо на 11-й минуте, Магнес Аклиуше на 79-й и Жан-Филипп Матета на 90+3-й минуте с пенальти.

    Футбол. Париж-2024. Мужчины. Финал
    Франция U23 — Испания U23 3:5
    Голы: 1:0 Энцо Мийо (11'), 1:1 Фермин Лопес (18'), 1:2 Фермин Лопес (25'), 1:3 Алекс Баэна (28'), 2:3 Магнес Аклиуше (79'), 3:3 Жан-Филипп Матета (пенальти) (90 + 3'), 3:4 Серхио Камельо (100'), 3:5 Серхио Камельо (120 + 1') Франция U23: Гийом Рест, Кильянн Сильдийя (Райан Шерки, 110'), Луак Баде, Кастелло Люкеба, Адриен Трюффер (Брэдли Локо, 91'), Ману Коне (Сунгуту Магасса, 106'), Жорис Шотар (Магнес Аклиуше, 52'), Майкл Олисе, Энцо Мийо (Дезире Дуэ, 77'), Александр Ляказетт (Арно Калимуэндо, 52'), Жан-Филипп Матета Испания U23: Арнау Тенас, Хуан Миранда (Мигель Гутьеррес, 98'), Пау Кубарси, Эрик Гарсия, Марк Пубиль (Хуанлу Санчес, 73'), Серхио Гомес, Фермин Лопес (Адриан Бернабе, 72'), Аймар Орос (Хон Пачеко, 88'), Алекс Баэна (Беньят Туррьентес, 83'), Пабло Барриос, Абель Руис (Серхио Камельо, 83') Предупреждения: Ману Коне (36'), Луак Баде (45 + 5'), Адриан Бернабе (76'), Алекс Баэна (78'), Хуан Миранда (90 + 1'), Хон Пачеко (94'), Серхио Камельо (120 + 2')

    Молодежная сборная Испании завоевала золотые медали Олимпийских игр 2024-го года.

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