Дзагоев: Не удивлюсь, если Файзуллаев уедет в топовый европейский клуб

Алан Дзагоев Фото: globallookpress.com
«Не удивлюсь, если следующим летом Файзуллаев уедет в топовый европейский клуб.
В команду какого уровня? Не в "Барселону", но в клуб, который идет на пятом-шестом месте.
Например, в "Реал Сосьедад". Если Аббос продолжит играть на том же уровне, то через год-два мы можем уже не увидеть его в ЦСКА», — сказал Дзагоев «Известиям».
Transfermarkt оценивает стоимость Файзуллаева в шесть миллионов евро.
ЦСКА приобрел Файзуллаева у «Пахтакора» летом 2023 года за 500 тысяч евро.