Дзагоев: Не удивлюсь, если Файзуллаев уедет в топовый европейский клуб

Скаут ЦСКАвысказался о перспективах полузащитника «армейцев»продолжить карьеру в Европе.

«Не удивлюсь, если следующим летом Файзуллаев уедет в топовый европейский клуб.

В команду какого уровня? Не в "Барселону", но в клуб, который идет на пятом-шестом месте.

Например, в "Реал Сосьедад". Если Аббос продолжит играть на том же уровне, то через год-два мы можем уже не увидеть его в ЦСКА», — сказал Дзагоев «Известиям».

Transfermarkt оценивает стоимость Файзуллаева в шесть миллионов евро.

ЦСКА приобрел Файзуллаева у «Пахтакора» летом 2023 года за 500 тысяч евро.