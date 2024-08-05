В «Вест Хэме» сообщили о подписании контракта с Фюллькругом

Нападающийстал игроком английского. Об этом сообщает пресс-служба «молотобойцев».

Стало известно, что Фюллькруг подписал контракт с «Вест Хэмом» до лета 2028-го года.

«Я рад быть здесь и не могу дождаться, когда выйду на поле со своими новыми товарищами по команде. Я думаю, что английская Премьер-лига — лучшая лига в мире, и для меня сейчас самое подходящее время переехать в Англию и играть за такой большой клуб, как Вест Хэм», — приводит слова Фюллькруга пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне форвард выступал за дортмундскую «Боруссию», с которой дошел до финала Лиги чемпионов. Фюллькруг провел 43 матча за «шмелей» во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 11 голевых передач.