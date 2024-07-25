ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Стивен СтэмкосКакие команды извлекли максимум выгоды, а какие утратили наибольшую эффективность в это межсезонье НХЛ?
  • 22:54
    • Рублев вышел в полуфинал турнира в Хорватии
  • 18:36
    • Испания в овертайме обыграла Италию и вышла в финал юношеского чемпионата Европы
  • 17:52
    • Аванесян пробилась в финал турнира в Яссах, где сыграет против Мирры Андреевой
  • 20:07
    • Источник: «Бордо» потерял статус профессионального клуба
  • 19:57
    • «Родина» усилилась защитником ЦСКА
    Все новости спорта

    «Левадия» и «Тобол» крупно проиграли в квалификации Лиги конференций

    Футбол Календарь Лиги конференций Прогнозы на Лигу конференций Лига конференций Левадия
    Завершились очередные матчи квалификации Лиги конференций.

    «Осиек»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Осиек»

    Хорватский «Осиек» в родных стенах разгромил эстонскую «Левадию» со счетом 5:1.

    На голы Рамона Миреза, который оформил хет-трик, Ренана Гедеша и Домагоя Буквича гости ответили точным ударом Иоана Яковлева.

    Лига конференция. Квалификация
    Осиек Хорватия — Левадия Эстония 5:1 (4:1, 1:0)
    Голы: 0:1 — 8 Jakovlev, 1:1 — 9 Мьерес, 2:1 — 18 Мьерес, 3:1 — 27 Мьерес, 4:1 — 34 Ренан Гедес, 5:1 — 68 BukvićОсиек: Чавлина, Юришич, Еленич (Vrbanac, 73), Мкртчян (Duarte, 46), Ренан Гедес, Югович (Лима, 64), Пушич, Неяшмич, Soldo (Mikolčić, 83), Мьерес, Matković (Bukvić, 64)Левадия: Валлнер, Фомба, Эйтор (Шеннинг-Ларсен, 46), Пеэтсон, Айнсалу, Тур, Мусаба (Lopes Gomes, 71), Мавретич (Лийвак, 71), de Moura Siembarski, Фелипе Фелисио (Кирсс, 46), Jakovlev (Рооснупп, 81)Предупреждения: de Moura Siembarski (6), Мкртчян (29)

    В параллельной игре швейцарский «Санкт-Галлен» разбил казахстанский «Тобол» со счетом 4:1.

    На автогол Альберта Вальчи хозяева ответили точными ударами Михайло Стевановича, Шадрака Аколо, Бастиана Томы и того же Альберта Вальчи.

    Лига конференций. Квалификация
    Санкт-Галлен Швейцария — Тобол Казахстан 4:1 (2:1, 2:0)
    Голы: 0:1 — 28, автогол Валчи, 1:1 — 35 Стеванович, 2:1 — 39 Аколо, 3:1 — 77 Тома, 4:1 — 90+7 ВалчиСанкт-Галлен: Ати-Зиджи, Валчи, Окороджи, Станич, Шмидт (Faber, 58), Кинтилья, Тома, Стеванович (Мамбимби, 65), Witzig (Виктор Руис, 82), Аколо (Гертлер, 65), Жеббель (Moller, 58)Тобол: Покатилов, Миладинович, Ндиайе, Асранкулов (Руй Кошта, 73), Габараев, Тапалов (Жумашев, 73), Эль-Мессауди, Иванович (Галым, 90), Мосиашвили (Цонев, 56), Чесноков, ЭдедемПредупреждения: Мосиашвили (18), Асранкулов (45+3), Эдедем (63), Эль-Мессауди (81), Чесноков (85), Руй Кошта (89), Кинтилья (89)

    Ответные поединки пройдут через неделю, 1 августа.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Шериф» прервёт победную серию соперника?
  • «Шериф» — «Эльфсборг». Прогноз и ставки
  • 2.72
    •
  • Смогут ли «Крылья Советов» и «Ростов» выявить сильнейшего?
  • «Крылья Советов» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
  • «Торпедо» Кутаиси добьется победы на Кипре?
  • «Омония» — «Торпедо» Кутаиси. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.77
  • Экспресс дня 26 июля
  • Завтра в 20:15
    •  3.55
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Балтика — Уфа
  • Футбол
  • Завтра в 20:15
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бетис
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Шелтон — Шан
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Севилья — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лестер — Палермо
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Нюрнберг — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Коринтианс — Гремио
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Париж-2024 Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры