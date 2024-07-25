«Левадия» и «Тобол» крупно проиграли в квалификации Лиги конференций

Хорватский «Осиек» в родных стенах разгромил эстонскую «Левадию» со счетом 5:1.
На голы Рамона Миреза, который оформил хет-трик, Ренана Гедеша и Домагоя Буквича гости ответили точным ударом Иоана Яковлева.
Лига конференция. Квалификация
Осиек Хорватия — Левадия Эстония 5:1 (4:1, 1:0)
Голы: 0:1 — 8 Jakovlev, 1:1 — 9 Мьерес, 2:1 — 18 Мьерес, 3:1 — 27 Мьерес, 4:1 — 34 Ренан Гедес, 5:1 — 68 BukvićОсиек: Чавлина, Юришич, Еленич (Vrbanac, 73), Мкртчян (Duarte, 46), Ренан Гедес, Югович (Лима, 64), Пушич, Неяшмич, Soldo (Mikolčić, 83), Мьерес, Matković (Bukvić, 64)Левадия: Валлнер, Фомба, Эйтор (Шеннинг-Ларсен, 46), Пеэтсон, Айнсалу, Тур, Мусаба (Lopes Gomes, 71), Мавретич (Лийвак, 71), de Moura Siembarski, Фелипе Фелисио (Кирсс, 46), Jakovlev (Рооснупп, 81)Предупреждения: de Moura Siembarski (6), Мкртчян (29)
В параллельной игре швейцарский «Санкт-Галлен» разбил казахстанский «Тобол» со счетом 4:1.
На автогол Альберта Вальчи хозяева ответили точными ударами Михайло Стевановича, Шадрака Аколо, Бастиана Томы и того же Альберта Вальчи.
Лига конференций. Квалификация
Санкт-Галлен Швейцария — Тобол Казахстан 4:1 (2:1, 2:0)
Голы: 0:1 — 28, автогол Валчи, 1:1 — 35 Стеванович, 2:1 — 39 Аколо, 3:1 — 77 Тома, 4:1 — 90+7 ВалчиСанкт-Галлен: Ати-Зиджи, Валчи, Окороджи, Станич, Шмидт (Faber, 58), Кинтилья, Тома, Стеванович (Мамбимби, 65), Witzig (Виктор Руис, 82), Аколо (Гертлер, 65), Жеббель (Moller, 58)Тобол: Покатилов, Миладинович, Ндиайе, Асранкулов (Руй Кошта, 73), Габараев, Тапалов (Жумашев, 73), Эль-Мессауди, Иванович (Галым, 90), Мосиашвили (Цонев, 56), Чесноков, ЭдедемПредупреждения: Мосиашвили (18), Асранкулов (45+3), Эдедем (63), Эль-Мессауди (81), Чесноков (85), Руй Кошта (89), Кинтилья (89)
Ответные поединки пройдут через неделю, 1 августа.