Полузащитник «Динамо» Махачкала: Мы вышли в Премьер-Лигу точно не просто так

Полузащитник махачкалинскогоподелился мнением о перспективах клуба в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

«Амбиции у "Динамо" высокие. Мы вышли в Премьер-Лигу точно не просто так. Мы будем биться каждую игру и прогрессировать.

Главное, что у нас есть характер, очень хорошая духом команда. Это один из самых главных факторов. Будем биться», — сказал Крачковский Чемпионату.

В матче 1-го тура российской Премьер-лиги махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с «Химками» (1:1). После этого руководство клуба выступило с заявлением в адрес судейства.