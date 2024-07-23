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    Гвардиола: Я был бы счастлив, если бы Родри смог получить «Золотой мяч»

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре полузащитника команды и сборной Испании Родри в прошедшем сезоне и на Евро-2024.

    Родри — полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании
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    Родри — полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании

    «Его стабильность поражает. Не буду скрывать, я был бы счастлив, если бы он смог его получить.

    Но быть в числе номинантов или выиграть "Золотой мяч" — это фантастика; для него, конечно, для его семьи и друзей, но также для "Манчестер Сити" и всего клуба. Думаю, никто не сомневается, что Испания была великолепна во всех аспектах, в каждом матче, ведь не так просто выиграть 7 из 7 игр», — сказал Гвардиола Marca.

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    • В прошедшем сезоне Родри провел 42 матча за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 11 голевых передач. На Евро-2024 полузащитник принял участие в 6-и матчах за сборную Испании и отметился 1 забитым голом.

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