Гвардиола: Я был бы счастлив, если бы Родри смог получить «Золотой мяч»

Главный тренервысказался об игре полузащитника команды и сборнойв прошедшем сезоне и на Евро-2024.

«Его стабильность поражает. Не буду скрывать, я был бы счастлив, если бы он смог его получить.

Но быть в числе номинантов или выиграть "Золотой мяч" — это фантастика; для него, конечно, для его семьи и друзей, но также для "Манчестер Сити" и всего клуба. Думаю, никто не сомневается, что Испания была великолепна во всех аспектах, в каждом матче, ведь не так просто выиграть 7 из 7 игр», — сказал Гвардиола Marca.

В прошедшем сезоне Родри провел 42 матча за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 11 голевых передач. На Евро-2024 полузащитник принял участие в 6-и матчах за сборную Испании и отметился 1 забитым голом.