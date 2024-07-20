Рабьо хочет продолжить карьеру в АПЛ

Бывший полузащитник «Ювентуса»намерен продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Переход в один из ведущих клубов АПЛ — приоритетный вариант для французского футболиста, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Источник также отмечает, что у Рабьо уже есть предложения от клубов из других европейских чемпионатов.

Авторитетное французское издание L’Équipe отмечает, что в переходе Адриена заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Рабьо находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Ювентусом».

В сезоне-2023/2024 Рабьо провел за «Ювентус» 31 матч в рамках Серии А, забил пять мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Рабьо может стать игроком «Наполи».