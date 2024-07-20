Рабьо хочет продолжить карьеру в АПЛ

Адриен Рабьо Фото: globallookpress.com
Переход в один из ведущих клубов АПЛ — приоритетный вариант для французского футболиста, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Источник также отмечает, что у Рабьо уже есть предложения от клубов из других европейских чемпионатов.
Авторитетное французское издание L’Équipe отмечает, что в переходе Адриена заинтересован «Манчестер Юнайтед».
Рабьо находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Ювентусом».
В сезоне-2023/2024 Рабьо провел за «Ювентус» 31 матч в рамках Серии А, забил пять мячей и сделал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Рабьо может стать игроком «Наполи».