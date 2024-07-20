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    Рабьо хочет продолжить карьеру в АПЛ

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    Бывший полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо намерен продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

    Адриен Рабьо
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    Адриен Рабьо

    Переход в один из ведущих клубов АПЛ — приоритетный вариант для французского футболиста, сообщает журналист Фабрицио Романо.

    Источник также отмечает, что у Рабьо уже есть предложения от клубов из других европейских чемпионатов.

    Авторитетное французское издание L’Équipe отмечает, что в переходе Адриена заинтересован «Манчестер Юнайтед».

    Рабьо находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Ювентусом».

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    Ранее сообщалось, что Рабьо может стать игроком «Наполи».

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