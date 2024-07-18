Тадич закончил карьеру в сборной Сербии

Хавбек турецкого «Фенербахче» и сборной Сербиипринял решение завершить выступления за национальную команду.

«Я принял решение завершить карьеру в сборной Сербии. Ни одна клубная неудача не может ранить так, как неудача сборной, и никакой клубный успех не может принести такой радости, как успех в форме национальной команды.

Я с большим удовольствием защищал цвета сборной Сербии. Мне выпала честь выступать за сборную своей страны на двух чемпионатах мира, а также чемпионате Европы и Олимпийских играх

Верю, что однажды вновь окажусь в сборной Сербии. Меня никогда не интересовали рекорды, а капитанская повязка в национальной команде принесла особую ответственность», — написал Тадич в соцсетях.

За сборную Сербии полузащитник сыграл 111 матчей, забил 23 гола, отдал 40 ассистов.