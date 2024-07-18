Модрич: Мбаппе выиграл чемпионат мира в матче против меня, но я рад, что он перешел в «Реал»

Полузащитникпрокомментировал переход в команду нападающего

«Рад, что он наконец-то перешёл в "Реал". Он один из лучших, что и доказывал все эти годы. К сожалению, он является футболистом, который выиграл финал чемпионата мира в матче против меня, но я очень рад, что сейчас он в команде. Мы все будем помогать ему, чтобы он адаптировался и проявил свой талант, а также мог выкладываться на полную», — приводит слова Модрича Mundo Deportivo.

Мбаппе будет играть в Мадриде под 9-м номером. Ранее нападающий выступал за «ПСЖ».

В минувшем сезоне Мбаппе в 48 матчах забил 44 гола и сделал 10 результативных передач.