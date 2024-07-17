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    «Марсель» согласовал с «МЮ» трансфер Гринвуда

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    Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд продолжит карьеру в «Марселе».

    Мэйсон Гринвуд
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    Мэйсон Гринвуд

    По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы уже согласовали условия сделки.

    «Марсель» заплатит за Гринвуда 30 миллионов евро. Кроме того, «МЮ» получит 50 процентов от стоимости перепродажи игрока.

    В сезоне-2023/2024 Гринвуд играл на правах аренды за испанский «Хетафе». В его активе восемь забитых мячей и шесть результативных передач в 33 матчах Ла Лиги.

    Transfermarkt оценивает стоимость Гринвуда в 25 миллионов евро.

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