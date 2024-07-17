«Марсель» согласовал с «МЮ» трансфер Гринвуда

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед»продолжит карьеру в

По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы уже согласовали условия сделки.

«Марсель» заплатит за Гринвуда 30 миллионов евро. Кроме того, «МЮ» получит 50 процентов от стоимости перепродажи игрока.

В сезоне-2023/2024 Гринвуд играл на правах аренды за испанский «Хетафе». В его активе восемь забитых мячей и шесть результативных передач в 33 матчах Ла Лиги.

Transfermarkt оценивает стоимость Гринвуда в 25 миллионов евро.

Напомним, «МЮ» не рассматривает вариант с возвращением Гринвуда, которого долгое время обвиняли в изнасиловании.