«Марсель» согласовал с «МЮ» трансфер Гринвуда

Мэйсон Гринвуд Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы уже согласовали условия сделки.
«Марсель» заплатит за Гринвуда 30 миллионов евро. Кроме того, «МЮ» получит 50 процентов от стоимости перепродажи игрока.
В сезоне-2023/2024 Гринвуд играл на правах аренды за испанский «Хетафе». В его активе восемь забитых мячей и шесть результативных передач в 33 матчах Ла Лиги.
Transfermarkt оценивает стоимость Гринвуда в 25 миллионов евро.
Напомним, «МЮ» не рассматривает вариант с возвращением Гринвуда, которого долгое время обвиняли в изнасиловании.