«Марсель» подпишет южнокорейского нападающего после продажи Обамеянга

может приобрести центрального нападающего «Вулверхэмптона»

По информации Foot Mercato, французский клуб уже согласовал условия контракта с южнокорейским футболистом.

В «Марселе» рассматривают Хвана в качестве замены для Пьера-Эмерика Обамеянга, который близок к переходу в саудовскую «Аль-Кадисию».

Источник при этом отмечает, что «Вулверхэмптон» отклонил первое предложение «Марселя», отказавшись продавать Хвана за 20 миллионов евро. В ближайшее время клубы продолжат переговоры.

Transfermarkt оценивает стоимость Хван Хи Чхана в 25 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел в английской Премьер-лиге 29 матчей и забил 12 мячей.