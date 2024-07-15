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    «Марсель» подпишет южнокорейского нападающего после продажи Обамеянга

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    «Марсель» может приобрести центрального нападающего «Вулверхэмптона» Хван Хи Чхана.

    Хван Хи Чхан
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    Хван Хи Чхан

    По информации Foot Mercato, французский клуб уже согласовал условия контракта с южнокорейским футболистом.

    В «Марселе» рассматривают Хвана в качестве замены для Пьера-Эмерика Обамеянга, который близок к переходу в саудовскую «Аль-Кадисию».

    Источник при этом отмечает, что «Вулверхэмптон» отклонил первое предложение «Марселя», отказавшись продавать Хвана за 20 миллионов евро. В ближайшее время клубы продолжат переговоры.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Хван Хи Чхана в 25 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел в английской Премьер-лиге 29 матчей и забил 12 мячей.

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