Обамеянг может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Пьер-Эмерик Обамеянг Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Марка Мешенуа, габонский футболист получил внушительное предложение от клуба из Саудовской Аравии.
«Аль-Кадисия» готова подписать с Обамеянгом двухлетний контракт с зарплатой в 20 миллионов евро за сезон.
В сезоне-2023/2024 Обамеянг провел в чемпионате Франции 34 матча, забил 16 мячей и сделал восемь результативных передач.
Transfermarkt оценивает стоимость Обамеянга в пять миллионов евро.
Напомним, сообщалось, что Алексис Санчес может вернуться в «Марсель».