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    Обамеянг может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

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    Нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг может покинуть команду этим летом.

    Пьер-Эмерик Обамеянг
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    Пьер-Эмерик Обамеянг

    По информации журналиста Марка Мешенуа, габонский футболист получил внушительное предложение от клуба из Саудовской Аравии.

    «Аль-Кадисия» готова подписать с Обамеянгом двухлетний контракт с зарплатой в 20 миллионов евро за сезон.

    В сезоне-2023/2024 Обамеянг провел в чемпионате Франции 34 матча, забил 16 мячей и сделал восемь результативных передач.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Обамеянга в пять миллионов евро.

    Напомним, сообщалось, что Алексис Санчес может вернуться в «Марсель».

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