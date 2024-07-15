Обамеянг может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Нападающий «Марселя»может покинуть команду этим летом.

По информации журналиста Марка Мешенуа, габонский футболист получил внушительное предложение от клуба из Саудовской Аравии.

«Аль-Кадисия» готова подписать с Обамеянгом двухлетний контракт с зарплатой в 20 миллионов евро за сезон.

В сезоне-2023/2024 Обамеянг провел в чемпионате Франции 34 матча, забил 16 мячей и сделал восемь результативных передач.

Transfermarkt оценивает стоимость Обамеянга в пять миллионов евро.

Напомним, сообщалось, что Алексис Санчес может вернуться в «Марсель».